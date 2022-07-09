Официальный дистрибьютор корейской косметики ATOMY

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Официальный дистрибьютор корейской косметики ATOMY
Официальный дистрибьютор корейской косметики ATOMY

Корейская компания Атоми в России

Каталог премиальной косметики Atomy, товаров для здоровья и для жизни

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О компании Атоми

Атоми (Atomy) — транснациональная компания, открытие состоялось в 2009 году в Республике Корея (Южная Корея). Деятельность на территории Российской Федерации начата в 2018 году.

В 2010 году Atomy вышла на международный рынок, организовав зарубежное представительство в Соединенных Штатах Америки. По итогам 2021 года показатель оборота превысил 2 миллиарда $ США, а количество партнеров и дистрибьютеров превысило шесть млн. человек!

На настоящий момент времени, Атоми имеет собственные офисы в 22 странах мира. В ближайших планах организация новых офисов в таких странах как: Узбекистан, Азербайджан, Грузия и Украина.

Целью компании является обеспечение максимального удобства и оптимальных цен для потребителя при осуществлении глобального мирового распределения поставляемых товаров премиального качества!

AtomyClub — Официальный дистрибьютор Атоми в России.

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Продуктовая ассортиментная матрица Atomy относится к сегменту экологически чистой продукции ПРЕМИАЛЬНОГО качества

Концепция Atomy — абсолютное уникальное качество по максимально возможно низким ценам не приводящим к ущербу для качества. Это философия соотношения премиального сегмента и абсолютной цены. Абсолютная цена — предоставление товаров для конечного потребителя по максимально низким ценам, без снижения качества. Эта концепция объявлена и принята как одна из основных стратегических целей Атоми.

Ассортиментная матрица Atomy включает в себя различные товары для красоты, здоровья и повседневной жизни — средства для повышения иммунитета ХемоХИМ и широкий ассортимент косметических средств премиальной категории. Различных товаров, относящихся к таким сегментам как: уход за волосами и уход за кожей, гигиена ротовой полости, интимная гигиена, продукты питания, биологически активные добавки и многое другое.

Ознакомиться с ассортиментной матрицей продукции Атоми вы можете на веб сайте Официального дистрибьютора Атоми в России atomyclub.ru в каталоге товаров.

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