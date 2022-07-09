Атоми (Atomy) — транснациональная компания, открытие состоялось в 2009 году в Республике Корея (Южная Корея). Деятельность на территории Российской Федерации начата в 2018 году.

В 2010 году Atomy вышла на международный рынок, организовав зарубежное представительство в Соединенных Штатах Америки. По итогам 2021 года показатель оборота превысил 2 миллиарда $ США, а количество партнеров и дистрибьютеров превысило шесть млн. человек!

На настоящий момент времени, Атоми имеет собственные офисы в 22 странах мира. В ближайших планах организация новых офисов в таких странах как: Узбекистан, Азербайджан, Грузия и Украина.

Целью компании является обеспечение максимального удобства и оптимальных цен для потребителя при осуществлении глобального мирового распределения поставляемых товаров премиального качества!

AtomyClub — Официальный дистрибьютор Атоми в России.